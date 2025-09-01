پخش زنده
امروز: -
بمناسبت هفته دولت با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استاندار آذربایجانغربی سه طرح ورزشی و درمانی در میاندوآب به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار شهرستان میاندوآب در مراسم افتتاح این طرحها گفت: این طرحها شامل دو زمین فوتبال چمن مصنوعی مدرسه شهید مفتح بخش للکلو و روستای سرچنار درمجموع با مساحت یکهزار و ۳۰۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد ریال و یک مرکز دیالیز در زمینی به مساحت دوهزار و ۴۰۰ متر مربع با سرمایه گذاری ۶۵۰ میلیارد ریال به همت بخش خصوصی با ۱۸ تخت بستری است که با بهره برداری از آن برای ۳۵ نفر اشتغالزایی شده است.
امیر تیموری افزود: یکی برای بهره برداری از این طرحهای ورزشی و درمانی در مجموع ۶۶۶ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
این طرحها با حضور کاک درویشی معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان به بهره برداری رسید.