پخش زنده
امروز: -
کارشناس مسائل سیاسی: تمام شاخصهای اطلاعاتی میگویند که پایان اسرائیل نه یک احتمال، بلکه یک روند شتابان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدحسین سلطانی گفت: در روزهای گذشته دو خبر ظاهراً جداگانه، اما بهشدت مرتبط منتشر شده که برای ناظران امنیتی و ژئوپلیتیک معنایی عمیق دارد: اولی خروج فوری دیپلماتهای روس از تلآویو و دومی توقف کمکهای نظامی به اوکراین و انتقال آن به اسرائیل.
وی افزود: این دو رویداد، اگر در چارچوب جنگ ترکیبی و رقابت قدرتهای بزرگ تحلیل شود، تصویری از ورود جهان به مرحله جدیدی از تقابل بلوکها ارائه میدهد، مرحلهای که سرنوشت آن نه در شرق اروپا، بلکه در قلب غرب آسیا رقم خواهد خورد.
این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: مسکو به ندرت دست به تخلیه دیپلماتیک میزند مگر آنکه شاخصهای اطلاعاتی آن از وقوع بحران غیرقابلکنترل خبر دهد. معنای اطلاعاتی این مساله اینست که سرویسهای امنیتی روسیه به این جمعبندی رسیدهاند که امنیت فیزیکی و سیاسی سرزمینهای اشغالی در آستانه فروپاشی است.
وی اظهار داشت: پیام پنهان به تهران و محور مقاومت هم اینست که روسیه قصد دارد در بحران قریبالوقوع، بیطرف بماند یا حتی از تضعیف اسرائیل منتفع شود. این مساله همچنین پیامی به واشنگتن دارد مبنی بر اینکه ما از جنگ شما در خاورمیانه کنار میایستیم، اما آماده بهرهبرداری راهبردی از شکستتان هستیم.
سلطانی تغییر مسیر تسلیحات آمریکا را اولویت مطلق بقای اسرائیل عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: تصمیم واشنگتن برای انتقال بخشی از کمکهای نظامی اوکراین به اسرائیل تنها یک جابهجایی تاکتیکی نیست، بلکه نشانگر تغییر اولویتهای راهبردی غرب است؛ یعنی دیگر «مهار روسیه» اولویت اول نیست، بلکه جلوگیری از سقوط اسرائیل است.
وی افزود: پیامد برای اوکراین اینست که جبهه شرق اروپا در حال از دست دادن عمق دفاعی و مسکو در حال پیروزی خاموش است. پیامد برای غرب آسیا هم اینست که حجم ورود تسلیحات پیشرفته به تلآویو تأیید میکند که آمریکا و ناتو خطر فروپاشی امنیتی اسرائیل را قریبالوقوع میدانند.
این کارشناس مسائل سیاسی درباره جابجایی میدان اصلی نبرد جهانی گفت: ترکیب این دو روند، نشاندهنده انتقال میدان نبرد جهانی از مرزهای ناتو به قلب خاورمیانه است. این انتقال برای آمریکا بدین معناست که شکست در این جغرافیا نهتنها به معنای پایان پروژه صهیونیسم است، بلکه اعتبار بازدارندگی ایالات متحده را در سطح جهانی نابود میکند.
وی ادامه داد: برای روسیه و چین نیز بدین معناست که جنگ اسرائیل فرصتی بینظیر برای تضعیف ساختار قدرت غرب و تثبیت نظم چندقطبی است و برای ایران و محور مقاومت این معنا را دارد که شرایطی استثنایی برای تبدیل پیروزیهای تاکتیکی به یک دستاورد راهبردی تاریخی.
سلطانی با بیان اینکه خروج روسیه از تلآویو یعنی کرملین سقوط امنیتی اسرائیل را قطعی میداند، تصریح کرد: ارسال تسلیحات از اوکراین به تلآویو یعنی واشنگتن حاضر است یک جبهه را قربانی جبههای دیگر کند. این دو یعنی ورود به مرحله نهایی نبرد بر سر نظم جهانی؛ جایی که شکست آمریکا در غرب آسیا، به معنای شکست در اوکراین، تایوان و حتی داخل خاک خود خواهد بود.
وی بیان داشت: جهان وارد لحظهای تاریخی شده است؛ لحظهای که در آن مفهوم بازدارندگی غرب فرو میریزد، اسرائیل از یک متحد استراتژیک به یک بار اضافه تبدیل میشود و محور مقاومت از یک بازیگر منطقهای به تعیینکننده نظم جهانی ارتقا مییابد.