پخش زنده
امروز: -
عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بنادر آبادان طی پنج ماه نخست سال در مقایسه با سال گذشته با افزایش ۴۱ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر بنادر و دریانوردی آبادان گفت: بنا بر گزارش سامانه آماری بنادر و دریانوردی، آمارها نشان میدهد که بنادر آبادان در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴ شاهد افزایش فعالیتهای تجاری بوده است.
مالکیزاده افزود: میزان تخلیه و بارگیری انواع کالا در این مدت ۴۱ درصد افزایش یافته و این روند بیانگر رونق مبادلات تجاری از طریق دریایی در این منطقه است.
وی علت این افزایش را، افزایش تقاضای تجار برای استفاده از ظرفیتهای بندری آبادان دانست. و تصریح کرد: کالاهای وارداتی عمدتاً از کشور امارات وارد میشوند که شامل مواد غذایی و انواع کالاهای تجاری است؛ در حوزه صادرات نیز محمولههایی همچون آبزیان و علوفه به مقصد کشور کویت و فرآوردههای گازی از پالایشگاه آبادان صادر میشود.
مدیر بنادر و دریانوردی آبادان گفت: ادامه این روند میتواند نقش بنادر آبادان را در توسعه تجارت منطقهای و افزایش صادرات کشور پررنگتر کند.
مالکی اضافه کرد: همچنین برنامهریزی برای جذب بیشتر سرمایهگذاری بخش خصوصی و توسعه تجهیزات بندری از جمله اقداماتی است که میتواند این روند رو به رشد را در ماههای آینده تثبیت و حتی افزایش کند.