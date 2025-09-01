به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر بنادر و دریانوردی آبادان گفت: بنا بر گزارش سامانه آماری بنادر و دریانوردی، آمار‌ها نشان می‌دهد که بنادر آبادان در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴ شاهد افزایش فعالیت‌های تجاری بوده‌ است.

مالکی‌زاده افزود: میزان تخلیه و بارگیری انواع کالا در این مدت ۴۱ درصد افزایش یافته و این روند بیانگر رونق مبادلات تجاری از طریق دریایی در این منطقه است.

وی علت این افزایش را، افزایش تقاضای تجار برای استفاده از ظرفیت‌های بندری آبادان دانست. و تصریح کرد: کالا‌های وارداتی عمدتاً از کشور امارات وارد می‌شوند که شامل مواد غذایی و انواع کالا‌های تجاری است؛ در حوزه صادرات نیز محموله‌هایی همچون آبزیان و علوفه به مقصد کشور کویت و فرآورده‌های گازی از پالایشگاه آبادان صادر می‌شود.

مدیر بنادر و دریانوردی آبادان گفت: ادامه این روند می‌تواند نقش بنادر آبادان را در توسعه تجارت منطقه‌ای و افزایش صادرات کشور پررنگ‌تر کند.

مالکی اضافه کرد: همچنین برنامه‌ریزی برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه تجهیزات بندری از جمله اقداماتی است که می‌تواند این روند رو به رشد را در ماه‌های آینده تثبیت و حتی افزایش کند.