تا پایان سال مالی؛
تاکید بر جذب حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۵۹۳ میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی باید تا پایان سال مالی جذب شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
مرکز کهگیلویه و بویراحمد، طاهر شریف پور از رشد ۴۲ درصدی اعتبارات عمرانی استان در سال گذشته خبر داد و گفت: ۵۹۳ میلیارد تومان از این اعتبارات باید تا پایان سال مالی جذب شود.
طاهر شریفپور اظهار کرد: نقشه راه فرصتهای سرمایهگذاری کهگیلویه و بویراحمد به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی منتشر شده است و ترجمه چینی آن در آینده نزدیک منتشر میشود.
وی با اشاره به برگزاری هفتگی نشستهای سرمایهگذاری با حضور استاندار، افزود: حدود ۱۰۰ فرصت سرمایهگذاری در استان شناسایی و مطالعات پیشامکانسنجی آنها انجام شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد نبود مشوقهای کافی، نرخ سود بانکی بالا، کمبود منابع بانکی و ناکافی بودن زیرساختهای حملونقل را از مهمترین موانع جذب سرمایهگذار عنوان کرد و گفت: رفع این مشکلات نیازمند اصلاح قوانین در سطح ملی است.
شریفپور با اشاره به صدور ۵۵ هزار و ۵۹۰ مجوز از مجموع ۶۵ هزار و ۸۲۳ درخواست ثبتشده در درگاه ملی مجوزها طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، از شناسایی ۶۰ ملک مازاد اداری برای سرمایهگذاری خبر داد و تصریح کرد: برای ۱۱ ملک، مجوز واگذاری صادر شدهاست.
وی از افزایش ۴۲ درصدی تخصیص اعتبارات عمرانی استان در سال ۱۴۰۳ خبر داد و اضافه کرد: جذب ۵۹۳ میلیارد تومان باقی مانده از این اعتبارات تا پایان سال مالی ضرورت دارد.