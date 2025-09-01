به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امروز نیروی پدافند با داشتن تجهیزات بروز و ساخته شده به دست جوانان این مرز و بوم و نیروی جوان و با تجربه درآمادگی کامل بسر می برد.

تشکیل این قرارگاه، پاسخی مستقیم است به تهدید‌های دشمنان است.

مأموریت اصلی این قرارگاه رصد، کشف و مقابله با هرگونه پرنده متخاصم و تأمین امنیت پرواز‌های داخلی و خارجی در آسمان ایران است.

قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم بعنوان بالاترین رده عملیاتی در نیرو‌های مسلح وظیفه کنترل عملیات‌های نظامی، طرح، برنامه‌ریزی و نظارت بر همه رزمایش‌های نیروی‌های مسلح را بر عهده دارد.

سپهبد شهید علی شادمانی فرمانده این قرارگاه بود که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونی به شهادت رسید.

امروز نیروی پدافند هوایی ارتش با توانمندی بالا و دارا بودن امکانات وتجهیزات پیشرفته اجازه نفوذ هیچ پرنده را به کشور نخواهد داد.