ثبت نام پیش رویداد هجدهمین جشنواره آش ایرانی که آغاز شده است و تا دوازدهم همین ماه ادامه دارد و در صورت استقبال تمدید خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ثبت‌نام مرحله انتخابی استان در هجدهمین جشنواره آش ایرانی در سایت جشنواره انجام می‌شود و علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به سایت https://zanjan.mcth.ir/ash۱۸ در هجدهمین جشنواره آش ایرانی ثبت‌نام کنند.

این رویداد همانند سال‌های گذشته برای پخت آش‌های سنتی استان توسط متقاضیان انجام می شود و نفرات برتر جهت شرکت در هجدهمین جشنواره آش ایرانی انتخاب خواهند شد.

جشنواره ملی آش، قدیمی‌ترین جشنواره غذای ایرانی است که همه‌ساله در شهر زنجان برگزارمی شود.