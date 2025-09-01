به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ روز نهم ربیع الاول، سالروز شروع امامت منجی عالم بشریت، موعود انبیاء، پایان بخش طومار حاکمیت طاغوت و برقرار کننده حکومت عدل الهی حضرت مهدی (عج) در سرتاسر زمین است.

از آنجا که ولادت امام دوازدهم (عج) به صورت پنهانی انجام گرفت، بیم آن بود که شیعیان در شناخت آخرین حجت پروردگار به اشتباه و گمراهی گرفتار آیند. امام عسکری علیه السلام وظیفه داشت فرزند خود را به گروهی از بزرگان شیعه و افراد مورد اعتماد معرفی کند. آنان نیز خبر ولادت او را به دیگر پیروان اهل بیت (ع) می‌رساندند تا ضمن معرفی آن بزرگوار، تهدیدی متوجه آخرین سفیر حق نگردد.

محمد بن عثمان و چند تن دیگر از بزرگان شیعه نقل می‌کنند: چهل نفر از شیعیان نزد امام یازدهم گرد آمدیم. آن حضرت، فرزندش را به ما نشان داد و فرمود: «پس از من، این امام شما و جانشین من است. از او فرمان برید و بعد از من در دین خود پراکنده نشوید که هلاک خواهید شد و از امروز به بعد او را دیگر نخواهید دید».

روز جمعه، هشتم ربیع الاول سال ۲۶۰ هـ. ق، امام حسن عسکری علیه السلام پس از این که نماز صبح را خواندند، بر اثر زهری که هشت روز قبل معتمد به ایشان خورانده بود، به شهادت رسید و حضرت حجت بن الحسن (ع) پس از شهادت پدربزرگوارشان در روز نهم ربیع الاول سال ۲۶۰ هجری قمری به امامت رسیدند.

غیبت امام عصر (عج)

فشار و شرایط سخت زمان، سبب شد که پس از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام در سال ۲۶۰ هجری قمری، حضرت مهدی (عج) غایب گردد؛ به طوری که حتی شیعیان خاص نیز جز در موارد نادر از دیدار ایشان محروم گشتند. البته در این زمان نیز رابطه امام و امت به کلی قطع نشد، بلکه مردم به وسیله نایبان خاص ایشان، که همگی از بزرگان شیعه و برگزیدگان امام عصر علیه السلام بودند، با مولای خویش ارتباط داشتند.

نتیجه آن شد که در همین دوره، شیعیان به رفت و آمد و ارتباط گسترده‌تر با عالمان دینی خو گرفتند و دانستند که در شرایط غیبت امام نیز راه شناخت وظایفی دینی به روی آنها بسته نیست. عثمان بن سعید عمری، محمد بن عثمان عمری، حسین بن روح نوبختی و علی بن محمد سمری، چهار نماینده‌ای بودند که از سوی امام عسکری علیه السلام و امام مهدی (عج) انتخاب و به مردم معرفی شدند.

اعمال در روز نهم ربیع الاول مصادف با آغاز امامت امام زمان (عج):

در کتاب کلیات مفاتیح الجنان برای این روز مبارک یعنی آغاز امامت امام زمان (عج) اعمال مخصوصی ذکر شده است.

- مستحب است در این روز برادران مؤمن را اطعام کرده و یکدیگر را خشنود سازید. همچنین جامه نو پوشیده و شکر پروردگار را به جای آورید چرا که در این روز غم‌ها برطرف گشته و اوقات آن بسیار شریف است.

- روز نهم روز عید بزرگ و روز عید بقر است و روایتى نقل شده که هر که در این روز چیزى انفاق کند گناهانش آمرزیده شود.

- باید در این چنین روزی با امام زمان (عج) بر اساس مفاد روایات و دعا‌ها به ویژه دعای عهد، پیمانی دوباره بست معرفت، محبت، ولایت و اطاعت برخی از اصول این پیمان نسبت به حضرت صاحب الزمان علیه السلام است. ولایت امام زمان (عج) به عنوان سرپرستی و حاکمیت وی بر افراد جامعه هست و این ولایت رکن و اساس دین است، همچنین کلید گشایشگر و راهنمای انسان مسلمان در همه ابعاد دین به شمار می‌آید.

