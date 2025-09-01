به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این مراسم با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مردم شهیدپرور همدان برپا شد و در آن جمعی از همرزمان شهدا به بازگویی خاطرات و روایت‌های حماسی دلاورمردان یازدهم شهریور ۱۳۶۰ پرداختند.

در این مراسم، حمید حسام، یکی از یادگاران و نویسندگان کتاب‌های دفاع مقدس، خاطراتی از آن دوران برای حاضران بازگو کرد.



از سرهنگ حسین رضایی، جانباز و آزاده عملیات قراویز نیز تجلیل شد.