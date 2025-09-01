کهگیلویه و بویراحمد؛

عزداری به مناسبت شهادت امام حسن عسکری(ع)

سراسر استان کهگیلویه و بویراحمد در شب و روز شهادت امام حسن عسکری (ع) سیاهپوش و سوگوار بود.