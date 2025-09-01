رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: مالیات حدود ۹.۳ میلیون نفر از صاحبان مشاغل و بازاریان که بیش از ۷۰ درصد این گروه را شامل می‌شود، صفر تعیین شده و از طریق پیامک اطلاع‌رسانی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به سیاست‌های دولت در حمایت از قشرهای ضعیف و تحقق عدالت مالیاتی گفت: معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران و اصناف و مشاغل در دو سال اخیر دو برابر شده است.

وی افزود: مالیات ۱۰۰ درصد اصناف و بازاریان به‌صورت سیستمی و بدون دخالت انسانی تعیین می‌شود و مالیات ۹۵ درصد آنها بدون رسیدگی و ممیزی قطعی خواهد شد.

به گفته سبحانیان، مالیات حدود ۹.۳ میلیون نفر از صاحبان مشاغل و بازاریان که بیش از ۷۰ درصد این گروه را شامل می‌شود، صفر تعیین شده و از طریق پیامک اطلاع‌رسانی شده است. این دسته از مودیان نیازی به مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی یا کافی‌نت‌ها ندارند.

رئیس سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از مالیات‌های وصول‌شده از اصناف و بازاریان مربوط به تنها یک درصد از پردرآمدترین آنهاست که نشان می‌دهد تمرکز اصلی نظام مالیاتی بر مالیات‌ستانی از دانه‌درشت‌هاست.

سبحانیان تصریح کرد: هم‌اکنون سهم اصناف، مشاغل و بازاریان تنها ۶ درصد از کل درآمد‌های مالیاتی کشور است. همچنین صاحبان مشاغل می‌توانند محل مصرف مالیات خود را هنگام پرداخت تعیین کنند.