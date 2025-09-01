به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دلدادگان یوسف زهرا با حضور در حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و مسجد مقدس جمکران آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) را جشن می‌گیرند.

نهم ماه ربیع الاول، سالروز آغاز ولایت و امامت خورشید درخشانِ جهانِ بشریّت و مرواریدِ فروزانِ اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، برقرارکننده حکومت عدل جهانی و بزرگ منادی توحید و عدالت حضرت حجت بن الحسن العسکری، مهدی موعود عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف است که پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام حسن عسکری علیه السلام امامت شیعیان را برعهده گرفتند.