شهر کریمه اهل بیت شادمان سالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج)
شهر کریمه اهل بیت در سالروز آغاز امامت و ولایت یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود (عج) سراسر جشن و شادی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دلدادگان یوسف زهرا با حضور در حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و مسجد مقدس جمکران آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) را جشن میگیرند.
نهم ماه ربیع الاول، سالروز آغاز ولایت و امامت خورشید درخشانِ جهانِ بشریّت و مرواریدِ فروزانِ اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، برقرارکننده حکومت عدل جهانی و بزرگ منادی توحید و عدالت حضرت حجت بن الحسن العسکری، مهدی موعود عجّلاللهتعالیفرجهالشریف است که پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام حسن عسکری علیه السلام امامت شیعیان را برعهده گرفتند.