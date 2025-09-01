پخش زنده
امیرحسین حسینزاده به عنوان بهترین بازیکن زمین در دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و هند در رقابتهای کافا انتخاب شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در رقابتهای کافا مقابل تیم ملی هند با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید.
امیرحسین حسینزاده موفق شد روی غفلت مدافعان حریف گل نخست را به ثمر برساند و در نهایت نیز از طرف مسئولان این رقابتها به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.
تیم ملی فوتبال ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی به مصاف تیم ملی تاجیکستان میرود.