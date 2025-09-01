مهدیه اسفندیاری در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ به‌ صورت مرموزی ناپدید شد؛ این موضوع به وسیله خانواده‌اش به مقامات ایرانی گزارش شد؛ بعد از پیگیری‌ها، مشخص شد که او توسط پلیس فرانسه بازداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ خانم مهدیه اسفندیاری مترجم ایرانی ساکن لیون فرانسه بود که اسفند سال قبل زمانی که قصد بازگشت به ایران را داشت به دلیل حمایت از فلسطین دستگیر شد.

او مبتلا به بیماری قلبی است و از حدود شش ماه قبل در فرانسه به اسارت گرفته شده است.

مهدیه اسفندیاری شهروند ۳۹ ساله ایرانی مترجم و فارغ التحصیل دانشگاه لیون که از حدود ۸ سال قبل در شهر لیون فرانسه زندگی می‌کرد از ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ در بازداشت پلیس فرانسه قرار دارد.

او به جرم اینکه در بعضی از شبکه‌های اجتماعی مطالبی را در حمایت از مردم غزه منتشر کرده‌، بازداشت شد و در حال حاضر در زندان فرسن در حومه پاریس در بازداشت موقت به سر می‌برد.

این حامی فلسطین جزء بازداشت شدگانی است که به خاطر حمایت از مردم مظلوم غزه و نقض حقوق بشر در مهد آزادی بیان به اسارت در آمده است.

دادستانی پاریس اعلام کرد مهدیه اسفندیاری به اتهام «تمجید از تروریسم» و جرایم مرتبط با فعالیت در شبکه‌های اجتماعی تحت پیگرد قرار دارد.

این اتهامات به‌طور خاص به انتشار مطالبی در یک کانال تلگرامی مرتبط است که به گفته مقامات فرانسوی، شامل حمایت از طوفان الاقصی بوده است.