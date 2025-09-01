به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مراسم جشن فارغ التحصیلی ۷۴ نفر از دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد.

دکتر شاه غیبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در این مراسم بر لزوم یادگیری مداوم تاکید کرد و گفت: رعایت اصول اخلاقی، عدالت اجتماعی و خدمت به مردم از مهم‌ترین رسالت پزشکان است.

---------

شکری مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان از افزایش ۶ درصدی تردد در محور‌های مواصلاتی استان خبر داد.

شکری افزود: در مردادماه بیش از سه میلیون و ۲۲۳ هزار تردد در محور‌های مواصلاتی استان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

----------------------

فرمانده انتظامی شهرستان دیواندره از کشف و ضبط پنج هزار قوطی انواع مشروبات الکلی به ارزش ۹ میلیارد تومان خبر داد.

به گفته سرهنگ منتظری، دراین رابطه هفت نفر دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.