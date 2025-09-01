در اولین گردهمایی دانش آموختگان مراکز آموزشی جواد الائمه یزد، هزار فارغ التحصیل در نشستی صمیمانه، خاطرات گذشته را مرور کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اولین گردهمایی دانش آموختگان مراکز آموزشی جواد الائمه شامل مجتمع آموزشی و دانشگاه‌های علمی و کاربردی، غیردولتی و عالی آزاد در یزد برگزار شد.

مدیرعامل موسسه خیریه فرهنگی حضرت جواد الائمه با بیان اینکه این مجتمع آموزشی قریب به ۳۵ سال در حوزه‌های آموزشی، علمی و پژوهشی فعالیت می‌کند، افزود: هم اکنون فارغ التحصیلان این مرکز در مناصب مختلف مشغول خدمت به مردم هستند.

سفید افزود: سعی می‌کنیم در این دورهمی‌ها نقاط ضعف خودمان را شناسایی و اصلاح کنیم و با توجه به تجارب بشری و فرهنگ خودمان روز به روز وضع آموزش را بهبود ببخشیم.