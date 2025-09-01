به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، خبر تولد این نوزاد یزدی در بخش‌های مختلف خبری و حتی در فضای مجازی با استقبال زیادی رو‌به‌رو شد و فقط در یک صفحه، بیش از سه میلیون بازدید خورد.

خانم میرایی، مادر امیرحسین می‌گوید با وجود اینکه موانع زیادی برای رفتن مان به کربلا بود، اما با عنایت امام حسین (ع)، خداوند امیرحسین را در شهر کربلا به ما هدیه داد.

پدر امیرحسین هم اظهار داشت: در یک روز به لطف سیدالشهدا (ع) هزینه بیمارستان یک سوم شد و با اتفاقاتی که افتاد، اصلا ما هیچگونه هزینه‌ای برای به دنیا آمدن امیرحسین پرداخت نکردیم.

حامد قدکی بیان کرد: دو سه روز بعد از اربعین نیز کوچکترین زائر اربعین ۱۴۰۴ را به زیارت حرم سیدالشهدا (ع) بردیم.

نازنین کوثر و امیرمهدی هم از فرزندان آقای قدکی هستند که این روز‌ها ویژه هوای داداش کوچولوی خود را دارند.