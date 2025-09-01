رئیس مجلس شورای اسلامی در پی وقوع زلزله شدید در شرق افغانستان، با مردم و خانواده‌های داغدار این کشور ابراز همدردی و بر آمادگی ملت ایران برای ارسال کمک‌های امدادی و درمانی به حادثه‌دیدگان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در پیامی وقوع حادثه تأسف‌بار زلزله در شرق کشور افغانستان را که منجر به جان‌باختن و مصدومیت جمعی از مردم این کشور شد، موجب تأثر و اندوه دانست.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وقوع حادثه تاسف‌بار زلزله شدید در بخش‌هایی از شرق کشور دوست و همسایه افغانستان که باعث جان‌باختن و مصدومیت جمع زیادی از مردم این کشور شد موجب تالم و تاثر گردید.

امیدوارم با اقدامات فوری امدادی و کمک‌رسانی انسانی و بشردوستانه شاهد رفع خسارات و بهبود زندگی مردم آسیب دیده باشیم و لازم می‌دانم آمادگی مشارکت ملت بزرگوار ایران برای ارسال کمک‌های امدادی و درمانی بشردوستانه و تلاش در جهت کاهش آلام حادثه‌دیدگان به کشور همسایه و برادر را مورد تاکید قرار دهم.

ضمن اظهار مراتب همدردی و تسلیت خود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مردم افغانستان و خانواده‌های داغدیده، برای مصدومان شفای عاجل و برای جان‌باختگان رحمت و غفران الهی از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

محمدباقر قالیباف

رئیس‌مجلس‌شورای‌اسلامی