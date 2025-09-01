پخش زنده
دوره توانمندسازی دانشآموزان منتخب برای حضور در چهلوهشتمین مسابقات کشوری قرآن، عترت و نماز در محل داراقرآن امام خمینی (ره) ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ دوره یکروزه توانمندسازی دانشآموزان منتخب مسابقات قرآن، عترت و نماز دانشآموزی با حضور ۸ نفر از اساتید برجسته و ۱۵ دانشآموز پسر، در ارومیه برگزار شد.
در این دوره، دانشآموزان پیش از فرآیند ضبط آثار خود، ضمن مرور آموختهها، آخرین قوانین و شیوهنامه مسابقات کشوری را با اساتید متخصص بررسی کرده و به تمرینهای نهایی پرداختند تا با آمادگی کامل در عرصه رقابتهای ملی حاضر شوند.
همچنین در حاشیه این برنامه، برپایی موکب دانشآموزی، ایجاد حلقههای معرفتی، عهد و پیمان با شهدا و اجرای ویژه برنامههای فرهنگی، فضایی معنوی و پرنشاط برای دانشآموزان فراهم کرد.
دوره توانمندسازی دانشآموزان دختر نیز فردا صبح برگزار خواهد شد و روز چهارشنبه، فرآیند ضبط آثار قاریان دانشآموز و معلمان انجام میگیرد.