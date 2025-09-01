نهم ربیع الاول، سالروز آغاز امامت منجی عالم بشریت، حضرت حجت بن الحسن(عج) مبارک.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، پرچم امامت در چنین روزی به دستان مبارک حضرت ولی عصر (عج) سپرده شد؛ پرچمی که برافراشته خواهد ماند تا جهان شاهد عدالت مطلق الهی باشد.

آغاز امامت ایشان، روزی است که آسمان و زمین به یاد آخرین ذخیره خداوند متعال به وجد آمدند. گرچه سال‌هاست در غیبت به‌سر می‌برد، اما حضور معنوی‌اش آرام‌بخش دل‌های مؤمنان است.

ما هر صبح و شام با دعای «اللهم عجل لولیک الفرج» چشم‌انتظاریم. یا صاحب‌الزمان! ما را در زمره یارانت بپذیر.

این عید بزرگ بر همه شما مبارک.