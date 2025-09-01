پخش زنده
برای آشنایی دانش آموزان متقاضی ورود به دانشگاه رویداد روز درهای باز دانشگاه ارومیه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رویداد روز درهای باز دانشگاه ارومیه برای آشنایی دانش آموزان متقاضی ورود به دانشگاه با هدف انتخاب رشته مناسب،با حضور مشاورین و اساتید برجسته دانشگاهی و اجرای کارگاه آشنایی با رشتهها، امکانات و مشاوره شغــلی، همراه با برپایی نمایشگاه و بازدید از دانشگاه برگزار می شود.
این رویداد روز چهارشنبه ۱۲ شهریور - ساعت ۱۶ در ارومیه - خیابان شهید بهشتی (دانشکده) - پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه برگزار خواهد شد.
علاقهمندان برای ثبت نام رایگان میتوانند از طریق لینک yun.ir/urmia اقدام کنند.
دانش اموزان متقاضی برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۲۷۵۳۱۶۶ تماس یا به درگاه دانشگاه ارومیه به نشانی https://www.urmia.ac.ir/ مراجعه کنند.