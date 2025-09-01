این نمایشگاه فرهنگی با حضور مسئولان، خانواده‌های شهدا و مردم غیور استان دیروز افتتاح شد و تا ۱۷ شهریور تا دایر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ نمایشگاه فرهنگی دومین کنگره ملی ۸ هزار شهید گیلان، با شعار «گیلان پرچمدار حماسه، توحید و مقاومت» عصر دیروز افتتاح شد.

در این نمایشگاه که ۵۴ غرفه دارد، وقایع تاریخی گیلان در مبارزه با استکبار به صورت عکس و تصویر به نمایش درآمده و همچنین انواع صنایع دستی، محصولات کشاورزی، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات نظامی به نمایش عموم درآمده است.

علاقمندان به بازدید از غرفه‌های این نمایشگاه می‌توانند از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ دقیقه عصر هر روز تا ۱۷ شهریور به محل برگزاری این نمایشگاه در باغ موزه دفاع مقدس گیلان در رشت مراجعه کنند.