نشست هماندیشی روسای بیمارستانهای اصفهان با حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، با محوریت بررسی چالشها و کمبودهای حوزه سلامت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛در این جلسه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و جمعی از مدیران و روسای بیمارستانها به بیان دغدغهها، نیازها و مشکلات موجود پرداختند. از مهمترین محورهای مطرحشده میتوان به کمبود نیروی انسانی متخصص، مشکلات پشتیبانی دارویی، کمبود تجهیزات پزشکی و ضرورت ارتقای زیرساختهای درمانی استان اشاره کرد.
مقتدایی در این نشست با تاکید بر اینکه در کنار نقاط قوت و ظرفیتهای درمانی اصفهان، باید به شناسایی و حل مشکلات موجود توجه جدی شود، گفت:«به دنبال احصای دقیق مشکلات بیمارستانها هستیم تا با همکاری وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس، برای رفع آنها اقدام کنیم. در بخشهایی که نیازمند اعتبارات ویژه است، تلاش میکنیم در لایحه بودجه سال آینده ردیفهای مشخصی برای استان اصفهان در نظر گرفته شود.»
وی با بیان اینکه سلامت مردم از اولویتهای اصلی نمایندگان مجلس است، افزود: «اصفهان به عنوان قطب درمانی کشور نیازمند توجه ویژه در حوزه نیروی انسانی، تجهیزات و منابع دارویی است و این مهم در برنامههای نظارتی و حمایتی مجلس دنبال خواهد شد.»
دکتر میرمحمدی، عضو هیات رئیسه مجلس نیز در سخنانی با اشاره به جایگاه ویژه استان اصفهان در ارائه خدمات به بیماران استانهای همجوار، گفت: «برای تحقق عدالت در سلامت باید نگاه ویژهتری به استانهایی مانند اصفهان داشت که علاوه بر جمعیت بومی، بار درمانی سایر استانها را هم بر دوش میکشند.»