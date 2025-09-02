به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمدحسین واحدیان گفت: اعتبار هزینه شده در این طرح ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و پیشرفت فیزیکی آن ۸۵ درصد است.

وی افزود: این طرح در طول ۳ کیلومتر و عرض ۴۵ متر در حال اجرا است و جدول کاری و دفع آب‌های سطحی جاده با ۵ میلیارد و ۹۶۳ میلیون تومان است.

شهردار شهرکرد افزود: پیشرفت فیزیکی اجرای طرح هدایت آب‌های سطحی این پروژه ۷۰ درصد برآورد شده است.

وی با اشاره به احداث پل دهانه ۸ متری به طول ۴۵ متر گفت: اعتبار ساخت پل ۵ میلیارد و ۵۵ میلیون تومان و پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد است.