پخش زنده
امروز: -
مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: باغداران گیلانی تاکنون ۵۵ درصد محصول فندق خود را از باغ هایشان برداشت کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: فندق کاران استان تاکنون ۵۵ درصد محصول باغهای خود را برداشت کردهاند.
منوچهر پارسا فر با بیان اینکه این محصول باغی علاوه بر مصرف به عنوان آجیل، در تولید شکلات و دیگر محصولات خوراکی و جانبی هم کاربرد دارد، افزود: باغداران فندق در گیلان سالانه حدود ۲۶ هزار تن از سبد تولید این محصول را در کشور پر میکنند.