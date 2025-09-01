به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: فندکاران استان تاکنون ۵۵ درصد محصول باغ‌های خود را برداشت کرده‌اند.

منوچهر پارسا فر با بیان اینکه این محصول باغی علاوه بر مصرف به عنوان آجیل، در تولید شکلات و دیگر محصولات خوراکی و جانبی هم کاربرد دارد، افزود: باغداران فندق در گیلان سالانه حدود ۲۶ هزار تن از سبد تولید این محصول را در کشور پر می‌کنند.