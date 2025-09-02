شهردار شهرکرد از پیشرفت فیزیکی ۸۶ درصدی این طرح خبر داد و گفت: مسیر حرکت شمال به جنوب و بالعکس بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمدحسین واحدیان افزود: پیاده‌روسازی ضلع‌های شمال غرب، شمال شرق و جنوب غرب به طول یک کیلومتر و مساحت ۲هزار و ۵۰۰ مترمربع تکمیل شد.

وی با بیان اینکه پیاده‌روسازی ضلع جنوب شرق به مساحت ۷۰۰ مترمربع در حال انجام است، افزود: در حال آماده‌سازی پخش ششم عرشه پل هستیم و همزمان لچکی چهارراه احداث، چراغ‌های راهنمایی و رانندگی نصب و علائم ترافیکی تکمیل شده‌اند.

شهردار شهرکرد گفت: مسیر حرکت شمال به جنوب و بالعکس طرح بازگشایی شد و شهروندان می‌توانند از این مسیر به راحتی تردد کنند.

واحدیان گفت: برای اجرای این طرح ۱۸۲ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شد که تاکنون ۱۴۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی افرود: بتن ریزی پایانی پل تا آخر هفته جاری انجام می‌شود و طرح تا پایان ماه به بهره برداری می‌رسد.