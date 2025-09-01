کارشناس مسائل حقوقی: پرونده بازداشت مهدیه اسفندیاری فراتر از ابعاد حقوقی و تحت تاثیر مسائل سیاسی بوده و به نظر می‌رسد دولت فرانسه در حال گروگانگیری متقابلی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ملک افضلی با حضور در استودیو خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: خانم مهدیه اسفندیاری از ۶ ماه پیش در بازداشت موقت بسر می‌برد. برای اولین بار نیست که چنین مساله‌ای در فرانسه اتفاق می‌افتد و دولت فرانسه به ویژه بعد از عملیات طوفان الاقصی شدت عمل بیشتری اعمال کرده است.

وی افزود: سوابق آن به برخی از اتفاقات فرانسه و پس از حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو برمی گردد که الحاقیه‌ای به قانون مجازات این کشور به نام جرم تمجید از تروریسم افزوده شد و اتهام خانم اسفندیاری نیز همین به شمار می‌آید.

این استاد دانشگاه ادامه داد: البته برخی اتهامات دیگر نظیر تحریک به تروریسم و توهین به نژاد و مذهب خاص در اتهامات دیده می‌شود، اما اتهام اصلی را تمجید از تروریسم تشکیل می‌دهد.

ملک افضلی با اشاره به اعتراض و مخالفت‌های شدید با این قانون در فرانسه تصریح کرد: برخورد دادستان با مهدیه اسفندیاری شبه جنایی است که بازداشت موقت بدون هیچ دلیل قانع کننده به صورت طولانی بوده و تبدیل قرار بازداشت انجام نمی‌گیرد.

وی اظهار داشت: مهدیه اسفندیاری مدت زیادی در انفرادی بود، تا یکماه حق اطلاع به خانواده و دسترسی به وکیل و مسائل ابتدایی بازداشت را نداشته و تحت فشار شدید روحی و روانی قرار گرفته بوده که با قوانین بین المللی ناسازگار است.