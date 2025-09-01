خانواده جوان اصفهانی که ده سال پیش در جریان امر به معروف و نهی از منکر به قتل رسیده بود، با وجود صدور حکم قصاص، به خاطر خدا از حق خود گذشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،ده سال از حادثه‌ای که محله دهنو اصفهان را در غم و اندوه فرو برده بود می‌گذرد. در تیرماه سال ۱۳۹۴، جوانی ۲۱ ساله به نام جواد مهرعلی‌دهنوی، مرشد ورزش زورخانه‌ای، کشتی‌گیر و فعال هیأتی، در جریان امر به معروف و نهی از منکر، با زبان روزه جان خود را از دست داد و خانواده‌ای را داغدار کرد.

پرونده این ماجرا پس از طی مراحل طولانی در دستگاه قضایی، با صدور و تأیید حکم قصاص به نقطه پایانی نزدیک شد. در حالی که همه انتظار اجرای حکم را داشتند، خانواده مقتول تصمیمی متفاوت گرفتند؛ تصمیمی که بار دیگر فرهنگ ایثار و گذشت را در جامعه زنده کرد.

این خانواده اعلام کردند که تنها برای رضای خدا از خون فرزند خود گذشتند.

با این حال، نقش بزرگان ورزش پهلوانی، وساطت و درخواست بزرگان و اهالی محله دهنو و همچنین پیگیری‌های مستمر مددکاری زندان در شکل‌گیری این گذشت بزرگ بسیار پررنگ بود.

پدر و مادر جواد مهرعلی‌دهنوی با وجود سال‌ها داغ فرزند، باور دارند که لذت و آرامش حقیقی در بخشش است نه در انتقام.

تصمیم خانواده مهرعلی‌دهنوی موجی از تحسین و تقدیر را در میان مردم محله و آشنایان برانگیخت و نشان داد که آموزه‌های دینی و فرهنگ عمیق گذشت و فداکاری همچنان در دل خانواده‌های ایرانی زنده است.