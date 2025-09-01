روز نهم ربیع الاول، سالروز آغاز امامت منجی موعود منتَظَر و فرصتی برای تجدید پیمان منتظران واقعی با ذخیره عدالت گستر الهی در زمین است.

روز نهم ماه ربیع الاول برای ما مسلمین یکی از روز‌های مهم است چرا که این روز مصادف با نخستین روز امامت و ولایت یگانه منجی عالم بشریت، حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف است که پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام حسن عسکری علیه السلام، به این مقام نائل شده‌اند.

منتظران آن حضرت این روز را جشن گرفته و به شکرانه این روز عزیز فقرا را اطعام می‌دهند،

حضرت امام مهدی (عج) دوازدهمین پیشوای شیعیان، یگانه فرزند حضرت امام حسن عسکری (ع) است که در روز پانزدهم شعبان سال ۲۵۵ هجری قمری در شهر سامرا چشم به دیدار جهان گشود.

آن حضرت در پنج سالگی با شهادت پدر بزرگوارشان امام حسن عسکری علیه السلام در سال ۲۶۰ ه‍. ق و سن ۲۸ سالگی به امامت رسیدند و شهادت ایشان نقطه آغاز امامت حضرت مهدی عج می‌باشد.

غیبت صغری حضرت ولی عصر (عج) از همان سال ۲۶۰ هجری قمری و در همان روز‌های اول امامت حضرت شروع و تا سال ۳۲۹ پایان یافت، در مدت غیبت صغری که قریب به هفتاد سال بود، حضرت به صورت کلی در غیبت نبودند و بعضی از مردم با حضرت از طریق وکلا دیدار داشتند.

از سال ۳۲۹ قمری و پس از غیبت صغرا، غیبت کبری امام زمان (ع) آغاز شده است و تا آخر الزمان ادامه خواهد داشت، امام از نظر‌ها پنهان است، اما موجودات از فیض وجودش بهره‌مندند و دعای ایشان شامل حال آنهاست و روزی امام زمان (ع) ظهور خواهد کرد و با ظهور او ظلم و ستم از جهان برچیده خواهد شد.