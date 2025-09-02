به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، با اعلام دبیرخانه‌ی این جشنواره، هیات پایش و انتخاب آثار رسیده به نخستین جشنواره‌ی منطقه‌ای کودکان و نوجوانان را «محمدرضا فرزین، معصومه موسویان، سید رضا علوی» تشکیل می‌دهند.

تا کنون حدود ۳۰۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده و پس از پایان مهلت ارسال آثار، پیش‌بینی می‌شود گروه انتخاب آثار، برگزیدگان این مرحله را در هفته اول مهرماه معرفی کنند.

بخش حضوری نخستین جشنواره نقالی و شاهنامه‌خوانی کودکان و نوجوانان منطقه ۴ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور برگزیدگان استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، فارس و بوشهر در نیمه‌ی دوم مهر ۱۴۰۴ به میزبانی چهارمحال و بختیاری برگزار خواهد شد.

​