\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c\u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u0627\u0632 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0648 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0645\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0628\u0647 \u062f\u0628\u06cc\u0631\u062e\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f.\n