امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

سخنرانی و دیدار‌های رئیس جمهور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۰- ۲۱:۰۴
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
مستند پرنده‌های مرگ
مستند پرنده‌های مرگ
۱۴۰۴-۰۶-۰۸
گپ و گفتی با نفرات برتر کنکور
گپ و گفتی با نفرات برتر کنکور
۱۴۰۴-۰۶-۰۸
عدم اتصال بیمه مرکزی به سامانه املاک و اسکان
عدم اتصال بیمه مرکزی به سامانه املاک و اسکان
۱۴۰۴-۰۶-۰۸
ارسال پیامک‌های هشدار به مردم برای جلوگیری از کلاهبرداری
ارسال پیامک‌های هشدار به مردم برای جلوگیری از کلاهبرداری
۱۴۰۴-۰۶-۰۹
خبرهای مرتبط

پزشکیان: همکاری با روسیه در تقابل با یک جانبه‌گرایی است

پزشکیان: با هرگونه حضور نیروی فرامنطقه‌ای در قفقاز مخالفیم

نشست سران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای

برچسب ها: پزشکیان ، سازمان همکاری شانگهای ، چین
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 