\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c\u0628\u0627 \u0628\u0647\u0631\u0647 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u067e\u0644 \u062f\u0648\u0631\u0628\u0631\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646 \u063a\u06cc\u0631 \u0647\u0645\u0633\u0637\u062d \u0628\u0632\u0631\u06af\u0631\u0627\u0647 \u0686\u0645\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0645\u06a9\u0627\u0646 \u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0628\u0632\u0631\u06af\u0631\u0627\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0647\u0645\u062a \u0634\u0631\u0642 \u0622\u0633\u0627\u0646 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.\n\n\u00a0