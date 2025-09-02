رئیس سازمان چای کشور از پرداخت ۱۷۵ میلیارد تومان دیگر از بهای برگ سبز چای قدرسهم دولت به حساب چایکاران خبر داد و گفت: پرداختی‌های دولت به ۷۱ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ حبیب جهانساز به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: ۱۷۵ میلیارد تومان دیگر از بهای برگ سبز چای خریداری شده از چایکاران گیلان و مازندران در سال ۱۴۰۴، قدرسهم دولت به حساب آن‌ها واریز و بدهی دولت به چایکاران تا تاریخ ۳ خرداد امسال تسویه شد.

وی افزود: با این پرداخت، ۷۱ درصد بدهی دولت به چایکاران گیلان و مازندران بابت خرید محصول امسال، معادل ۳۳۲ میلیارد تومان تاکنون پرداخت شده است.

رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه با این پرداخت، تاکنون هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران شمال کشور به حساب آن‌ها واریز شده است، افزود: تا امروز ۸۷ هزار و ۱۰۵ تن برگ سبز چای به ارزش هزار و ۸۸۸ میلیارد تومان از چایکاران گیلان و مازندران خریداری شده که ۴۹ هزار و ۴۰۰ تن درجه یک و ۳۷ هزار و ۷۰۰ تن بقیه درجه ۲ است.

رئیس سازمان چای کشور همچنین از استحصال ۱۹ هزار و ۵۹۹ تن چای خشک از برگ سبز چای محصول امسال در کارخانه‌های چایسازی شمال کشور خبر داد.