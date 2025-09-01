به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،آذرکیش در سفر به دلفان از چند طرح آموزشی در دست ساخت این شهرستان بازدید کرد و گفت: هنرستان های استان لرستان تجهیز خواهد شد.

وی بیان کرد:برای رفع کسری نیروی انسانی در هنرستان ها نیز تمهیداتی اندیشیده شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش از اجرای طرح همنوا با همکاری سازمان فنی و حرفه ای خبر داد و افزود:در این طرح بخشی از آموزش های مهارتی برون سپاری خواهد شد و از ظرفیت دستگاه هایی از جمله فنی و حرفه ای بهره خواهیم گرفت.