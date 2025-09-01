به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، "ایوت کوپر"، وزیر کشور انگلیس، در نخستین نشست مجلس این کشور پس از تعطیلات تابستانی که به صورت زنده از برخی رسانه‌های انگلیس منتشر شد، از سیاست‌های دولت این کشور علیه پناهجویان، رونمایی کرد.

وزیر کشور انگلیس گفت دادن روادید ورود به اعضای خانواده یک پناهجو، دیگر قابل تحمل نیست و بنابراین، این روادید از این هفته برچیده می‌شود. وی افزود لازم است اصلاحاتی صورت گیرد و احتمالا لازم است اعضای خانواده پناهندگان، مدت بیش تری منتظر بمانند تا بتوانند پس از دریافت حق پناهندگی، به اعضای خانواده شان در انگلیس بپیوندند.

گفته می‌شود محرومیت پناهندگان از شماری از کمک‌هایی که دریافت می‌کنند و نیز آزمون‌های بیش‌تر درباره زبان و فرهنگ انگلیس نیز توصیه خواهد شد تا بر پناهندگان، سخت‌تر گرفته شود. "ایوت کوپر" همچنین با حمله به سیاست‌های مهاجرتی دولت پیشین محافظه کار، آن حزب را مسوول نابسامانی در سازوکار بررسی درخواست پناهندگی معرفی کرد.

وزیر کشور انگلیس همچنین به نمایندگان مجلس این کشور گفت نظام پناهندگی در انگلیس فرو ریخته است و باید اصلاحاتی اساسی صورت گیرد تا مثلا از اسکان پناهندگان به صورت موقت در هتل‌ها پیشگیری شود. وی افزود از اواخر ماه جاری میلادی، پس از توافق با دولت فرانسه، بازگرداندن پناهندگان غیرقانونی که با قایق‌های کوچک وارد این کشور شده‌اند، آغاز خواهد شد. "ایوت کوپر" گفت درخواست‌های قانونی پناهندگی نیز از این پس با بررسی‌های دقیق امنیتی بررسی خواهند شد. وی متعهد شد به تدریج، همه پناهندگان را از هتل‌هایی که موقتا در آن‌ها اسکان داده شده‌اند، خارج کند.