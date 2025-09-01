پخش زنده
امروز: -
دولت ایرلند، در حالی که به نسل کشی در غزه اعتراض میکند، با فریبکاری اوراق قرضه جنگی اسرائیل را میخرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، خانم "نیشا دولان" (Naoise Dolan)، نویسنده و فعال مدنی در مقالهای در روزنامه گاردین نوشت دولت من در ایرلند، درباره فلسطینیان، فقط شعار میدهد و با فریبکاری، وراجی میکند و در همین حال، با خرید اوراق قرضه جنگی اسرائیل، پول به جیب میزند.
به نوشته این فعال ایرلندی، دولت ایرلند نه تنها هیچ کاری علیه نسل کشی اسرائیل صورت نمیدهد، به تشویق جنگ افروزان و کمک به آنان مشغول است. وی میافزاید هواپیماهای نظامی آمریکا، بدون بازرسی در فرودگاه "شانون" (Shannon) ایرلند، سلاح به اسرائیل منتقل میکنند. در ادامه این مقاله آمده است قانون مصوب سال ۲۰۱۸ در مجلس ایرلند مبنی بر ممنوعیت همه فعالیتهای بازرگانی با سرزمینهایی که اسرائیل اشغال و در آنها شهرکهای یهودی نشین غیرقانونی برپا کرده، هفت سال است که بی نتیجه مانده است و هیچ پایانی بر این بلاتکلیفی دیده نمیشود.
به نوشته "نیشا دولان" در گاردین، از زمان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، موسوم به "برگزیت " (Brexit)، بانک مرکزی ایرلند در اقدامی که به نفع اسرائیل است، تنها مرجع در اتحادیه اروپاست که اوراق قرضه جنگی اسرائیل را در ۲۷ کشور عضو این اتحادیه، معامله میکند. وی میافزاید اسرائیل با فروش اورای قرضه جنگی، از سراسر جهان پول به دست میآورد تا جنگ غزه را گسترش دهد. به نوشته این نویسنده، واقعا فریبکاری است که دولت ایرلند در تعاریف مالی، از طرفی "خانه" اوراق قرضه جنگی اسرائیل است و از طرفی، نسل کشی اسرائیل را محکوم میکند. "نیشا دولان" در ادامه مقاله اش مینویسد دولت ایرلند در ماه میسال ۲۰۲۴ به جهان اعلام کرد کشور مستقل فلسطین را به رسمیت میشناسد که حدود ۴ دهه دیرتر از ۸۹ کشوری بود که در سال ۱۹۸۸ میلادی، فلسطین را به رسمیت شناختند و پس از ۱۴۱ دولت دیگر، چنین کرد و در همین حال، در داخل، در حال کمک مالی به اسرائیل است.
خانم "نیشا دولان" در مقاله اش در گاردین نوشت فلسطینیان، از حقه بازی دولت ما در ایرلند آگاهند و در همه تظاهرات ضد اسرائیلی، افرادی که از فلسطین بازگشتهاند، از فریبکاری دولت ایرلند شکایت میکنند. وی میافزاید ایرلندیهای حامی فلسطین نیز در تظاهرات حمایت از فلسطین، از موضع دولت این کشور در حمایت مالی از اسرائیل، انتقاد میکنند و امیدوارند دوبلین، به جای شعار دادن و وراجی، به حمایت عملی از مردم فلسطین برخیزد. به نوشته این فعال هوادار فلسطین، در دوم سپتامبر امسال، فردا سه شنبه، قرار است بانک مرکزی ایرلند مجوز خرید اوراق قرضه جنگی اسرائیل را دوباره تمدید کند در حالی که سپتامبر پارسال، یعنی یک سال پس از آغاز نسل کشی جدید اسرائیل در غزه، این مجوز را تمدید کرده بود.
به نوشته "نیشا دولان"، اعضا و هواداران ائتلاف همبستگی با فلسطین در ایرلند، هر هفته در اعتراض به خرید اوراق قرضه جنگی اسرائیل، معمولا در برابر ساختمان بانک مرکزی ایرلند، تظاهرات میکنند و اتحادیههای کارکنان نیز به این همکاری ایرلند و اسرائیل، انتقاد میکنند. وی میافزاید اگر بانک مرکزی ایرلند، این هفته نیز خرید اوراق قرضه جنگی اسرائیل را تایید کند، تظاهرات علیه این فریبکاری دولت ایرلند، گسترش خواهد یافت. این فعال و نویسنده ایرلندی نوشت دیگر اعضای اتحادیه اروپا نیز به فریبکاری مشغولند و مثلا شماری از دولتهای این اتحادیه، جنایات اسرائیل در غزه را نسل کشی نمیدانند و بازرگانی با اسرائیل را ادامه میدهند.