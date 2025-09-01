پخش زنده
تیم بسکتبال کمتر از ۱۶ سال ایران در جدالی سرنوشتساز برای صدرنشینی گروه چهارم رقابتهای جام آسیا، به مصاف ژاپن میرود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال پسران کمتر از ۱۶ سال ایران در سومین و آخرین دیدار مرحله گروهی رقابتهای جام آسیا، صبح روز سهشنبه ۱۱ شهریور از ساعت ۷ به وقت تهران مقابل ژاپن صفآرایی خواهد کرد.
ایران و ژاپن پیشتر موفق به شکست عربستان و قزاقستان شدهاند و برنده این تقابل، به عنوان صدرنشین گروه چهار به صورت مستقیم راهی مرحله یکچهارم نهایی خواهد شد.
رقابتهای بسکتبال کمتر از ۱۶ سال جام آسیا ۲۰۲۵ از ۹ تا ۱۶ شهریور به میزبانی مغولستان برگزار میشود و چهار تیم برتر این مسابقات سهمیه حضور در جام جهانی زیر ۱۷ سال ۲۰۲۶ ترکیه را کسب خواهند کرد.