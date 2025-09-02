به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا براعلام روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان،همزمان با هفته دولت مراسم آغاز ساخت و عملیات واگذاری زمین مسکن جوانان در روستای سادیان از توابع بخش برزک شهرستان کاشان استان اصفهان برگزار شد.

در این طرح، زمینی به مساحت ۳ هکتار از اراضی ملی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کاشان قرار گرفته و پس از آماده‌سازی و اجرای عملیات تفکیک، قطعات مسکونی برای جوانان متقاضی روستا واگذار خواهد شد.

هدف از اجرای این طرح فراهم آوردن بستر مناسب برای خانه‌دار شدن جوانان، جلوگیری از مهاجرت روستاییان، رونق بخشیدن به بافت‌های روستایی و ایجاد زمینه توسعه پایدار در منطقه است.

با اجرای این طرح، فرصت جدیدی برای سکونت و ماندگاری جمعیت در روستای سادیان فراهم می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سطح رفاه اجتماعی و اقتصادی در این روستا باشد.