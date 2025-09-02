به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: چهار هزار و ۲۴۵ طرح تولیدی و صنعتی نیمه تمام در این استان در حال اجراست که با بهره‌برداری از آن، حدود ۱۴۱ هزار و ۱۰۸ فرصت شغلی فراهم شد.

صادق کرمی افزود: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام در استان اصفهان در شرایط کنونی بیش از ۷ میلیون و ۸۳۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با بیان اینکه حمایت از فرایند تکمیل ساخت و راه‌اندازی این طرح‌ها در اولویت برنامه‌های اقتصادی استان است، ادامه داد: طرح‌های صنعتی بر اساس پیشرفت فیزیکی، رده‌بندی و برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: هزار و ۶۱۰ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد امسال در این استان شناسایی و تکمیل آنها در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: این استان از نظر تعداد طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، رتبه نخست را بین استان‌های کشور دارد که با بهره برداری از این طرح‌ها، برای بیش از ۶۵ هزار نفر اشتغال در استان فراهم خواهد شد.

کرمی با بیان اینکه ۲ هزار و ۴۳۵ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بین یک تا ۶۰ درصد نیز در استان درحال اجراست، گفت: ۶۳۴ فقره از این طرح‌ها پیشرفت فیزیکی ۴۱ تا ۶۰ درصد، ۵۶۳ طرح رشد ۲۱ تا ۴۰ درصد و هزار و ۲۳۸ طرح هم رشد صفر تا ۲۰ درصد دارد.

وی میزان اشتغال‌زایی این طرح‌ها را حدود ۷۶ هزار و ۱۱۰ نفر اعلام کرد و ادامه داد: میزان سرمایه‌گذاری طرح‌های صفر تا ۶۰ درصد استان اصفهان نیز بیش از یک میلیون و ۹۴۰ هزار میلیارد ریال است.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: این استان رتبه سوم از نظر طرح‌های نیمه تمام، رتبه دوم از نظر میزان سرمایه گذاری و رتبه اول را از نظر اشتغال در کشور دارد.

اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر، حدود ۸۴۰ معدن در حال بهره برداری با سرمایه بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی، جزو پنج استان صنعتی کشور به شمار می‌رود.