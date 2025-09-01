به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام سید محمود حسینی مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در آیین اختتامیه هفتمین کنگره منطقه‌ای شعر محرم گفت: تعظیم شعائر الهی توسط کسانی صورت می‌گیرد که مزین به تقوای الهی هستند و مدح اهل بیت (ع) نیز جز تعظیم شعائر الله محسوب می‌شود.

وی افزود: امام صادق می‌فرمایند هر کس در مورد اهل بیت (ع) بویژه اباعبدلله (ع) یک بیت شعر بگوید و خود و مردم بواسطه آن بر مصائب اهل بیت گریه کنند، مشمول رحمت الهی و شفاعت ما خواهند شد.

حجت الاسلام سید محمود حسینی با بیان اینکه شاعر و مداح اهل بیت عصمت و طهارت باید توان و هنر خود را تنها وقف این ساحت کند، اظهار داشت: کنگره منطقه‌ای شعر محرم نیز بستری برای عرض ارادت شعرای استان‌های آذری زبان به این ساحت و خاندان است و قدمتی بیش از ۳۰ سال دارد و این رویداد به بخشی از تاریخ ادبی منطقه تبدیل شده است.

سردار اصغر عباسقلی‌زاده فرمانده سپاه عاشورا اظهار داشت: سربازان ولایت و امت در نیرو‌های مسلح به ویژه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس ۱۲ روزه دشمن را با غرش موشک‌های ایرانی وادار به تسلیم کردند.

وی ادامه داد: زمانی که صدام به نیابت از سوی تمام استکبار جهانی به کشور ما حمله کرد، امام راحل فرمودند تکلیف ما را سیدالشهدا مشخص کرده‌اند و آن هم استقامت ، بصیرت و گوش به فرمان ولی فقیه بودن است و امروز همه آنهایی که امور بین‌الملل را بر اساس واقعیت و به صورت مستقل تحلیل و ارزیابی می‌کنند، همگی معترف هستند که کشور ما در جایگاه حق و احیاگر اسلام قرار دارد و بر همین اساس چشم جهان به جمهوری اسلامی ایران است.

فرمانده سپاه عاشورا با اشاره به قدرت و تاثیر شعر خاطرنشان کرد: این اثر به حدی است که قرآن منزل از سوی رب متعال به نبی مکرم اسلام نیز به واسطه وزن و آهنگ شعر گونه اش بر روح و جان آدمی می‌نشیند و امروز اگر می‌خواهیم از تکرار کربلا و عاشورا در عصر حاضر جلوگیری کنیم می‌توانیم با استفاده از زبان هنر به ویژه شعر به عنوان قویترین قالب هنری حقانیت جبهه حق و مقاومت را به گوش جهان برسانیم و ما امانت دار این ثقل الهی هستیم و باید در هر جایگاه و سنگری این وظیفه را به بهترین شکل ادا کنیم.

گفتنی است در هفتمین کنگره منطقه‌ای شعر محرم ویژه استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان که با محوریت تبیین ابعاد مختلف شخصیتی امام سجاد (ع) و وقایع دفاع مقدس ۱۲ روزه برگزار شد بیشترین تعداد از ۵۰۰ اثر ارسالی به آن مربوط به آذربایجان شرقی بود، بخش خارجی ویژه هنرمندان کشورهایی چون ترکیه و آذربایجان نیز به صورت آزمایشی اجرا شد.