حال عمومی اعضای تیم والیبال چهارمحال و بختیاری که در مسیر برگشت از مسابقات باشگاه‌های کشور به میزبانی مشهد دچار سانحه شدند مساعد است.

صحت و سلامتی تیم والیبال چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سرپرست ورزش و جوانان استان گفت: مینی بوس تیم والیبال پسران با توجه به خارج شدن خودرو از مسیر جاده دچار سانحه رانندگی شدند.

حسین زمانی افزود: این تیم با یک دستگاه اتوبوس راهی استان شدند.

به گفته وی در این حادثه رانندگی مربی تیم و راننده خودروی مصدوم شدند؛ که برای معاینات و اقدامات درمانی به بیمارستانی در استان قم منتقل شدند.