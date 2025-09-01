

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در اولین روز اردو، کلاس تئوری برگزار شد و تاکتیک‌هایی که پیش‌تر تمرین شده بود، مرور شد. همچنین بازی دوستانه اخیر با تیم مهرگان پردیس آنالیز شد تا نقاط ضعف و قوت تیم شناسایی شود و برنامه‌ریزی لازم برای موفقیت در لیگ برتر انجام گیرد.

تمرین عملی و تقویت حمله و دفاع

پس از کلاس تئوری، بازیکنان وارد زمین شدند و تمرینات شروع شد. ابتدا در زمین کوچک با دو دروازه، تمرین حمله سریع و جایگیری صحیح مدافعان انجام شد. سپس در دو سوم زمین، تمرین حفظ توپ و حمله سریع با تمرکز بر پاس‌های سریع و جایگیری مناسب دفاع‌ها انجام شد.

پیام حمایت باشگاه و معاون ورزشی

گنجی، معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس، در تمرین حضور یافت و از تلاش بازیکنان تشکر کرد. ایشان به بازیکنان نوید دادند که باشگاه تمام توان خود را برای حمایت از تیم بانوان به کار خواهد گرفت تا بازیکنان با آرامش و آمادگی کامل در مسابقات لیگ برتر حاضر شوند.

گنجی تأکید کرد: با اتحاد و همدلی، تیم بانوان می‌تواند به هدف خود یعنی قهرمانی و کسب بهترین نتایج در لیگ دست یابد.

وی همچنین از کادر فنی تیم به سرمربیگری خانم مریم آزمون تقدیر کرد و افزود: با حمایت باشگاه و حضور این کادر فنی، تیم بانوان پرسپولیس امسال قطعاً بهترین نتایج را در لیگ کسب خواهد کرد.