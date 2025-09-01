

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال کشورمان که هم اکنون به منظور برگزاری اردوی آمادگی برای حضور در قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵، در دوحه به سر می‌برد شب گذشته در دومین دیدار دوستانه خود مقابل قطر به میدان رفت و توانست با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی برسد.

در انتهای ست دوم این دیدار امین اسماعیل‌نژاد پشت خط تیم ملی والیبال کشورمان از ناحیه مچ پای چپ دچار مصدومیت شد و به بیرون از زمین رفت و بالافصله برای عکس برداری به بیمارستان منتقل شد.

بر اساس گزارش عکسبرداری، دکتر علی حدادی اظهار داشت: خدا را شکر شکستی در مچ پای اسماعیل‌نژاد دیده نمی‌شود ولی برای تشخیص نهایی برای بازگشت امین به میدان باید MRI انجام دهیم.

بدین ترتیب ظهر امروز امین اسماعیل‌نژاد به همراه امیر خوش‌خبر و علی حدادی به مرکز بیمارستان پزشکی ورزشی قطر رفتند و پس از انجام MRI و معاینات لازم در کمیسیونی متشکل از چندین دکتر متخصص و همچنین چندین دکتر فیزیوتراپ تیم‌های اروپایی، حدادی از سه تا شش هفته استراحت برای امین اسماعیل‌نژاد خبر داد.

بر این اساس با تشخیص پیاتزا، انجام بررسی‌های لازم و با باتوجه به اهمیت سلامت بازیکنان و جلوگیری از هر گونه ریسک‌پذیری در این خصوص و همچنین انگیزه بالای امین اسماعیل نژاد برای حضور در ترکیب تیم ملی؛ روبرتو پیاتزا از امیرخوش‌خبر خواست تا بردیا سعادت را برای حضور در اردوی قطر به دوحه دعوت کند تا وضعیت نهایی امین اسماعیل‌نژاد مشخص شود. علت این موضوع استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و فرصت‌ها اعلام شد که با توجه به حساسیت مسابقات تلاش خواهد شد تا تیم با حداکثر توان به این رقابت‌ها اعزام شود.

بر این اساس با رایزنی‌ها و مذاکرات تقوی تمامی امور مربوط به اعزام بردیا سعادت انجام شد و وی بامداد چهارشنبه عازم دوحه خواهد شد و از روز چهارشنبه در کنار دیگر بازیکنان زیر نظر پیاتزا و کادر فنی تمرینات خود را پیگیری خواهد کرد.

در پایان این مرحله از اردوی تیم ملی در دوحه یک بازیکن دیگر در پست پاسوری به همراه نیما باطنی به تهران بازخواهند گشت و با توجه به شرایط موجود امین اسماعیل‌نژاد در صورت کسب آمادگی لازم پیش از آغاز مسابقات قهرمانی جهان در ترکیب تیم ملی قرار خواهد گرفت ولی در صورت وجود کوچکترین ریسکی، بردیا سعادت جایگزین وی در ترکیب تیم ملی ایران در قهرمانی جهان خواهد شد.