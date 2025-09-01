مبین امیری در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های تنیس روی میز کانتندر جوانان کرواسی با پیروزی مقابل جولیان از اتریش به جمع شانزده نفر برتر راه یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های تنیس روی میز کمتر از ۱۷ سال کانتندر جوانان کرواسی مبین امیری نماینده کشورمان پس از پیروزی ۳ بر یک مقابل جولیان از اتریش به یک هشتم نهایی این رقابت‌ها راه پیدا کرد.

ملی پوش کشورمان در این دیدار در یک رقابت نفسگیر گیم اول را با نتیجه ۱۳ بر ۱۱ واگذار کرد، اما با یک بازگشت فوق العاده گیم‌های بعدی را با نتایج ۱۱-۴، ۱۱-۷ و ۱۱-۷ پیروز شد تا در مجموع با نتیجه ۳ بر یک از سد حریف اتریشی خود بگذرد.

امیری با این پیروزی به مرحله یک هشتم نهایی این رقابت‌ها صعود کرد و به مصاف سان یانگ از چین خواهد رفت.

پینگ پنگ باز کشورمان پیش از این حریفانی از آلمان، کرواسی و فرانسه شکست داده بود.

بازیکنان مطرحی از کشور‌های شرق آسیا و اروپا نیز در این رقابت‌ها حضور دارند.

پیمان حسنی هدایت ملی پوشان کشورمان در این رقابت‌ها را عهده دار بود.

مسابقات تنیس روی میز کانتندر جوانان کرواسی از ۶ تا ۱۲ شهریور ماه به میزبانی کرواسی برگزار می‌شود.