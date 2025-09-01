سرپرست اداره بهزیستی کیش، گفت: دومین پایگاه اجرای طرح سلامت اجتماعی محله محور (سلام) تا پایان شهریور در مجموعه سحر، فعالیت خود را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدرضا حیدرهایی، گفت: مشاوران معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در سفر به کیش در کارگاه بازآموزی طرح حمایت‌های روانی، اجتماعی در بلایا(محب) ویژه ۱۵ نفر از روانشناسان و داوطلبان شرکت کردند.

او افزود: اجرای طرح سلامت اجتماعی محله محور در جریان است و در مرحله اول طرح، با همکاری دفتر امور زنان سازمان منطقه آزاد کیش، خیران و داوطلبان در مناطق صفین و مهستان آغاز شده و توانمندسازی زنان و کودکان تحت پوشش، در دستور کار قرار گرفته است.

حیدرهایی، گفت: سالمندان نیز در قالب برنامه‌هایی همچون پاتوق مهر و گفتگو در ادامه برگزاری این طرح از خدمات اجتماعی و حمایتی بهزیستی بهره‌مند خواهند شد.

سرپرست اداره بهزیستی کیش با اشاره به بازدید کارشناسان از مجموعه مسکونی سحر، گفت: مقرر شد این مجموعه به عنوان دومین پایگاه اجرای طرح سلام، فعالیت‌های اجتماع‌محور خود را تا پیش از پایان مهر آغاز کند.