به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،محمدرضا فرزین در نشست شورای گفتگوی آذربایجان‌شرقی در اتاق بازرگانی تبریز از تفویض اختیارات به نمایندگان بانک مرکزی به‌ صورت منطقه‌ای برای اولین بار در کشور خبر داد و اظهار کرد: افزایش اختیارات واحد‌های بانک مرکزی در استان‌ها را در دستور کار قرار داده‌ایم و در این راستا نیز استان‌های معینی را در کشور انتخاب کرده‌ایم که بخشی از اختیارات بانک مرکزی را به این استان‌ها تفویض کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی از تخصیص ۲۴۹ میلیون دلار ارز مورد نیاز واردکنندگان ماشین‌آلات واحد‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی از فردا خبر داد و گفت: در اسرع وقت ارز مورد نیاز واحد‌های صنعتی پرداخت می‌شود.



وی به چرایی عدم تک‌نرخی شدن ارز اشاره کرد و افزود: به‌دلیل شرایط کنونی کشور و افزایش نرخ کالا‌های اساسی حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی امکان‌پذیر نیست با حذف آن تورم شدیدی بر کالا‌های اساسی وارد می‌شود و همچنین نرخ غیر رسمی ارز با توجه به شرایط انتظاراتی افزایش یافته و با کاهش انتظارات نرخ غیررسمی نیز کاهش می‌یابد.

رئیس کل بانک مرکزی قول مساعد برای در دستور کار قرار گرفتن افزایش اختیارات شعبات بانک‌ها و افزایش اختیارات واحد‌های بانک مرکزی در استان آذربایجان‌شرقی را داد.

وی گفت: موضوع استقرار نمایندگان اتاق‌های بازرگانی در کمیته‌ شورای عالی بانک‌ها قابل بررسی است.

فرزین از پیگیری بحث تسهیل و تسریع در خرید کالا‌های مرتبط با حوزه‌ کشاورزی و پیگیری وام‌های تبصره ۱۸ خبر داد.



صابر پرنیان مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی با ارائه گزارشی از وضعیت تخصیص ارز در استان گفت: هم‌ اکنون ۷۳۴ شناسه‌ فعالان اقتصادی استان به ارزش ۴۷۰ میلیون دلار در صف تخصیص ارز قرار دارند که از این میزان حدود ۲۴۹ میلیون دلار توسط دستگاه مربوطه تایید شده و ۱۸۸ میلیون دلار نیز تایید ریالی دارد. امیدواریم با همکاری رئیس کل بانک مرکزی ارز موردنیاز واحد‌های تولیدی و صنعتی استان هرچه سریعتر تخصیص یابد.