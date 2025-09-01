سرپرست تیم استقلال تهران، گفت: اردوی کیش به دلیل تمرین بازیکنان در آب و هوایی مشابه با امارات برای دیدار با الوصل انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، بیژن طاهری، گفت: اردوی پنج روزه استقلال در کیش به دلیل ایجاد آرامش در تیم و کسب آمادگی بین بازیکنان از امروز آغاز شد.

با نظر ریکاردو ساپینتو عصر امروز، اولین جلسه تمرینی آبی‌پوشان پایتخت در زمین چمن ورزشگاه المپیک کیش برگزار شد.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، پیش از آغاز تمرین دقایقی با بازیکنانش صحبت کرد و برنامه‌های تمرینی تیم را برای شاگردانش تشریح کرد.

بازیکنان استقلال تمرین خود را با دویدن دور زمین، حرکات کششی و عبور از موانع آغاز کردند.

دروازه‌بان‌های استقلال نیز زیر نظر مربی دروازه‌بان‌ها گرم کرده و آماده تمرین شدند.