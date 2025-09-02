الکساندر ایساک ستاره ۲۵ ساله تیم ملی فوتبال سوئد و سابق نیوکاسل با عقد قراردادی ۶ ساله به لیورپول پیوست.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهاجم سوئدی نیوکسل، در یکی از بزرگ‌ترین نقل‌وانتقالات تاریخ فوتبال انگلیس با قراردادی شش‌ساله به لیورپول پیوست.

مبلغ این انتقال ۱۲۵ میلیون پوند ثابت به اضافه پاداش‌ها و پرداخت‌های جانبی است که در مجموع به حدود ۱۳۰ میلیون پوند می‌رسد. این قرارداد تا ژوئن ۲۰۳۱ اعتبار دارد و ایساک در لیورپول حقوقی در حدود ۳۰۰ هزار پوند در هفته دریافت خواهد کرد.

ایساک پس از سه فصل حضور در نیوکاسل و درحالی‌که ۲۵ سال دارد، حالا به لیورپولی پرستاره می‌پیوندد؛ تیمی که پیش‌تر در همین تابستان ستاره‌هایی، چون فلوریان ویرتز (۱۲۵ میلیون یورو) و هوگو اکی‌تیکه (۹۵ میلیون یورو) را هم جذب کرده است. ایساک در نیوکاسل در ۱۰۹ بازی ۶۲ گل زد و ۱۱ بار هم پاس گل داد.

انتقال ایساک رکورد گران‌ترین خرید تاریخ لیگ برتر انگلیس را شکست و از انتقال ۱۱۵ میلیون پوندی مویسس کایسدو به چلسی در سال ۲۰۲۳ فراتر رفت.