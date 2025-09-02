به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛معاون خدمات شهری شهرداری زنجان از برگزاری برنامه «شادواره» از ۱۲ تا ۲۲ شهریورماه خبر داد.

سید اسماعیل موسوی اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه و گذراندن ماه‌های محرم و صفر شهر نیازمند پمپاژ انرژی و شادی بود، بنابراین شورا و شهرداری تصمیم گرفتند برنامه‌ای را برای ایجاد نشاط در شهر پیاده‌سازی کنند.

وی زمان اجرای «شادواره» را ۱۲ تا ۲۲ شهریور اعلام کرد و افزود: پارک بانوان بهسازی شده و عموم مردم در این ایام می‌توانند از فضای پارک بانوان استفاده کنند و شاید با استقبال مردم برنامه تمدید شود.

معاون خدمات شهری شهرداری زنجان عنوان کرد: پیش‌بینی می‌کنیم ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار نفر از این رویداد استقبال کنند و اولویت برنامه، بازی‌های کودکان و نوجوانان است.

وی با اشاره به اینکه «شادواره» شامل ده‌ها فضای ورزشی است، ابراز کرد: بازی‌های گروهی، انفرادی و فکری همراه با جوایز در نظر گرفته شده، علاوه بر این فرهنگسازی در حوزه پسماند، آتش‌نشانی، آموزش نگهداری گل‌های آپارتمانی و سایر موارد از دیگر اهداف است.

اسماعیلی با بیان اینکه تا کنون کار مشابهی در زنجان اتفاق نیفتاده است، خاطرنشان کرد: تمهیدات ترافیکی و حمل و نقل عمومی اندیشیده و برای اصحاب رسانه کاور با لوگو و شعار «شادواره» تدارک دیده شده است.

وی در مورد انتخاب پارک بانوان برای برگزاری «شادواره» تصریح کرد: ظرفیت‌سنجی پارک‌ها و بررسی معابر، این محل بهترین مکان شناخته شد.